OM : le coup de gueule de l’avocat de Medhi Benatia

La nouvelle est tombée plus tôt ce jeudi, et elle a surpris du monde. Medhi Benatia a ainsi été suspendu pour trois mois après son comportement lors du 16e de finale de Coupe de France face au LOSC. L’Olympique de Marseille est déjà monté au créneau pour critiquer la décision, et son avocat Mathias Chichportich a pris la parole dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

« Il y a un homme qui est dans une situation de colère, de stupéfaction, un immense sentiment d’injustice et d’acharnement. Vous l’avez dit, cette décision est indigne car incohérente et disproportionnée. Je n’ai jamais vu une décision à ce point déséquilibrée. Les valeurs du sport sont basées sur l’égalité, mais il y a là une décision qui est incompréhensible », a-t-il expliqué. Le message est passé.