adidas lance la Speedflow Messi Unparalleled

Après avoir dévoilé le pack NumbersUp mercredi 22 septembre, adidas vient de lancer le pack spécial Speedflow Messi Unparalleled, dédié exclusivement à la nouvelle star interplanétaire du Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Des nouvelles chaussures qui font partie du pack NumbersUp.

Le nouveau numéro 30 des Rouge et Bleu peut officiellement se targuer d'avoir sa nouvelle paire de crampons, pour une année 2021-2022 que les supporters parisiens espèrent historique, grâce à la marque aux trois bandes, qui a conçu des chaussures habillées de violet, de rose, de différentes touches de bleu et d'un petit peu de vert.

On notera que, contrairement au reste du pack NumbersUp, inspiré par le jeu vidéo FIFA 22, et en plus d'un coloris spécialement designé pour lui, Lionel Messi a le droit à l'inscription «100» sur ce tout nouveau modèle. La raison ? 99 étant la meilleure note sur le jeu vidéo réalisé par EA Sports, la note supérieure et non-atteignable sur FIFA de 100 a été attribuée à la Pulga, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du football.

