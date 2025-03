L’Italie de Luciano Spalletti joue déjà sa survie !

Après une première manche intense à San Siro où l’Allemagne s’est imposée (2-1) face à l’Italie, les deux géants du football européen se retrouvent ce dimanche 23 mars 2025 au Signal Iduna Park de Dortmund pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Nations. Dans un stade qui s’annonce bouillant, les hommes de Julian Nagelsmann auront à cœur de confirmer leur avantage acquis à l’extérieur et de valider leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Portée par un milieu de terrain inspiré et une attaque en pleine confiance, la Mannschaft pourra compter sur le soutien de son public pour poursuivre sa belle dynamique. Mais en face, la Nazionale n’a pas dit son dernier mot. Battus sur leurs terres, les Italiens de Luciano Spalletti savent qu’ils devront sortir une prestation d’exception pour renverser la situation. La Squadra Azzurra, réputée pour sa résilience et sa capacité à jouer les troubles fêtes ces derniers mois, tentera de faire taire le Signal Iduna Park et d’écrire une nouvelle page de son histoire européenne. Avec des jeunes joueurs surmontées et un sélectionneur rompu aux grands rendez-vous, l’Italie espère créer l’exploit et infliger à l’Allemagne une désillusion devant son public.

La suite après cette publicité

Après la défaite à San Siro, les Azzurri se rendent à Dortmund pour tenter de renverser la situation. Là où l’équipe de Lippi a atteint la finale en 2006, l’équipe de Spalletti cherche à revenir et à se qualifier pour la finale à quatre de la Ligue des Nations. Et ce n’est pas tout : le chemin vers les prochains Championnats du monde est également en jeu. En cas d’élimination, l’Italie sera placée dans le même groupe de qualification que la Norvège d’Erling Haaland : «nous devons faire quelque chose, mais nous devons repartir de la performance de jeudi dernier. Ils nous ont montré qu’ils étaient une équipe solide, nous avons fait ce que nous devions faire. Si nous répétons cela, nous pouvons rentrer à la maison avec un bon résultat. Il nous suffit de corriger quelques erreurs et de faire la différence individuellement. Demain, tout comptera, le collectif, car l’équipe comptera beaucoup», a détaillé Luciano Spalletti. Suspense, intensité et enjeux majeurs : tous les ingrédients sont réunis pour une soirée de football mémorable. Mais l’Italie a connu une préparation bien houleuse.

De nouveaux joueurs blessés, des changements attendus

À Milan, l’équipe nationale italienne a réalisé un bon match, démontrant qu’elle pouvait faire mal à l’Allemagne et qu’elle avait les moyens de contrer les assauts allemands : «il y a des défaites qu’il faut faire passer pour des choses qui n’ont jamais eu lieu et celle-ci en fait partie. Parce que nous avons accepté de jouer sur tout le terrain, homme contre homme, face à des joueurs d’un niveau physique impressionnant , nous avons bien réussi en jouant en défense et en nous créant des occasions de marquer. Nous avons souffert par moments, mais nous n’avons pratiquement rien concédé, à part quelques pertes de concentration. Nous avons fait ce que nous devions faire et nous avons eu les occasions de gagner», a expliqué Spalletti. Alors que Mateo Retegui avait déjà déclaré forfait avant la rencontre aller, la Nazionale a dû recevoir d’autres mauvaises nouvelles. En effet, au moins un changement est prévu pour chaque poste pour cette rencontre retour. Alessandro Buongiorno remplacera Riccardo Calafiori qui s’est blessé durant le match aller en Italie. Le défenseur central de Naples n’a peut-être pas les capacités de lecture et de mise en place du défenseur central d’Arsenal, mais il garantit une plus grande contribution en termes de marquage.

La suite après cette publicité

Andrea Cambiaso ne sera pas là en raison d’un problème de cheville. A sa place, Matteo Politano pourrait être déplacé à gauche, un fait qui pousserait l’entraîneur à changer de formation et à adopter le 3-5-2 avec Mattia Zaccagni prêt à sortir du banc. Au milieu du terrain, il devrait y avoir une rotation entre Nicolò Rovella et Samuele Ricci. Daniel Maldini menace Giacomo Raspadori pour le spot titulaire aux côtés de Moise Kean : «nous allons essayer de répéter les mêmes choses, je suis convaincu que si nous parvenons à avoir le même comportement que jeudi, le résultat sera différent. Ensuite, nous avons la possibilité d’avoir un peu d’imagination chez différents joueurs, qui peuvent nous aider sur des points individuels. Bastoni jouera. Je lui ai parlé de le placer en défense centrale à trois et, à mon avis, il s’est très bien comporté à ce poste. Lui et Buongiorno sont des joueurs forts. Ricci et Rovella peuvent jouer ensemble, mais demain un seul d’entre eux jouera (avec Barella et Tonali, ndlr)». Entre la maîtrise tactique allemande et l’orgueil italien, ce quart de finale retour promet un duel haletant où chaque détail comptera. Les supporters des deux camps attendent un match électrique, à la hauteur de la rivalité historique entre ces deux nations.