OL : le retour cauchemardesque de Malo Gusto

La suite après cette publicité

Cet hiver, Malo Gusto (19 ans) a choisi de rejoindre Chelsea. Courtisé depuis un bon petit moment par les Blues, le latéral droit a accepté de signer un contrat longue durée avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Ces derniers ont accepté de le prêter durant six mois à l’Olympique Lyonnais afin qu’il puisse continuer sa progression tout en se préparant à rejoindre l’Angleterre et la Premier League cet été.

Acheté 35 millions d’euros, le défenseur a donc continué à enchaîner les rencontres sous le maillot rhodanien une fois son contrat signé avec Chelsea. Mais trois matchs plus tard, le natif de Décines s’est blessé. Un coup dur pour Laurent Blanc, qui comptait sur lui pour aider l’OL durant la deuxième partie de saison. Une mauvaise nouvelle aussi pour les Blues qui ont investi beaucoup d’argent sur lui.

À lire

Vidéo : Malo Gusto se fait détruire par Twitter après son CSC

Un CSC après plus de deux mois d’absence

Malo Gusto a donc rejoint la capitale anglaise plus tôt que prévu afin de faire constater sa blessure et effectuer des soins. Dans le même temps, l’OL n’avait plus forcément de nouvelles de son joueur. Son cas était même une vraie énigme à Lyon, où certains se demandaient si on le reverrait d’ici la fin de la saison. Mais il y a quelques jours, le latéral né en 2003 a retrouvé le centre d’entraînement de l’OL. Blanc, qui a pu compter sur le très prometteur Saël Kumbedi, était ravi de le revoir. Dimanche soir, Gusto n’était pas titulaire face à l’OM.

La suite après cette publicité

Mais il est entré en jeu à la 80e, lui dont le dernier match remontait au 8 février dernier face à Lille. En 10 minutes, il a connu des hauts et des bas. Il a eu une bonne occasion au point de pénalty à la 86e mais n’a pas été assez tranchant. Puis, il a eu un coup dur en trompant son propre gardien en fin de match après un cafouillage dans la surface. Un CSC qui vaut cher puisqu’il a offert la victoire 2 à 1 à l’OM et qu’il a privé l’OL d’un point précieux dans la course à la Coupe d’Europe. Un retour raté pour Malo Gusto, qui espérait offrir la meilleure version de lui-même lors de ses derniers mois à Lyon. Le joueur, qui a pris cher sur les réseaux sociaux, a encore quelques journées pour le faire. Il a le talent pour.