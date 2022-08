Premier League : Arsenal enfin armé pour le Top 4 ?

« Nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif l'an passé, donc cette année, nous avons très faim et nous voulons montrer nos qualités. » Voilà ce que Martin Ødegaard, nouveau capitaine d'Arsenal, a confié à Foot Mercato il y a quelques jours, dans le cadre de la sortie de la série documentaire All or Nothing : Arsenal. Des mots simples, en apparence, qui résument pourtant parfaitement la situation des Gunners et leur état d'esprit, à l'heure d'attaquer la nouvelle saison de Premier League, qu'ils lanceront ce vendredi (21h) sur la pelouse de Crystal Palace.

Après un exercice 2021-2022 frustrant, mais prometteur, marqué par une entame catastrophique, les joueurs de Mikel Arteta sont déterminés à ne pas répéter les erreurs passées. « On a énormément appris de la saison passée, nous témoigne d'ailleurs en ce sens Martin Ødegaard. Nous étions un jeune groupe, il y avait énormément de jeunes joueurs. Nous avons tous un an de plus maintenant, on a tous acquis de l'expérience. Nous étions vraiment déçus à la fin de la saison passée. Nous allons nous en servir de manière positive. Ce qu'il s'est passé n'était pas bien, mais nous avons appris de ce que nous avons fait pour rendre l'équipe plus forte ». Une analyse que l'on retrouve dans la bouche de Cédric Soares. « J'espère que cette année, on aura appris de nos erreurs passées et que l'on sera plus prêts pour atteindre nos objectifs. Nous nous sommes beaucoup améliorés, l'équipe est devenue plus mature, nous avons eu des bonnes séries. Tout le monde a plus d'expérience pour cette saison », nous explique le latéral Portugais.

Un beau mercato et une préparation parfaite

Conséquence directe ou non de disposer de l'effectif le plus jeune du championnat l'an dernier, Arsenal a fait preuve de beaucoup d'irrégularité au fil de la saison. Pour remédier à cela, la direction sportive londonienne a offert 5 recrues à Mikel Arteta. Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko (Manchester City), mais aussi Fabio Vieira (Porto), Matt Turner (New England) et Marquinhos (São Paulo) ont débarqué à l'Emirates Stadium cet été, sans oublier que William Saliba est revenu de son prêt à l'OM pour consolider une arrière-garde ayant déjà affiché de belles promesses pour l'avenir. Un mercato intéressant, surtout qu'aucun élément majeur, hormis Alexandre Lacazette (fin de contrat, OL), n'a quitté le groupe. Les Gunners arriveront en tout cas à Selhurst Park avec le plein de confiance.

Ils restent sur une préparation convaincante (7 victoires en 7 matchs), au cours de laquelle ils ont battu Ipswich, Nuremberg, Everton, Orlando City, Chelsea et enfin Séville lors de l'Emirates Cup. Gabriel Jesus, nouveau n°9 d'Arsenal, s'est lui fait remarquer en inscrivant pas moins de 7 buts cet été. Le Brésilien a réalisé de solides prestations, à l'image de toute l'équipe, qui a envoyé de nombreux signaux positifs. De quoi prouver que l'équipe est prête à être régulière sur une saison entière ? « Oui, je pense que nous nous sommes très bien préparés. On a eu une bonne pré-saison. Tout le monde était déçu et frustré à la fin de la saison. Nous voulons tous puiser dans cette haine et cette déception pour faire quelque chose de bien cette année et montrer qu'on s'est amélioré. On veut donner au club, aux fans et à tout le monde ici ce que nous méritons », clame en tout cas le n°8 des Canonniers.

Objectif Top 4... et plus si affinités ?

Reste maintenant à savoir ce qu'il en sera sur le terrain. D'autant plus que Mikel Arteta et sa troupe vont devoir se refamiliariser avec l'Europe, eux qui disputeront la Ligue Europa. Une compétition dans laquelle les Gunners n'ont pas l'intention de faire de la figuration. Nous voulons évidemment soulever un trophée cette saison, que ce soit la Ligue Europa, la FA Cup ou la Carabao Cup, insiste ainsi Emile Smith Rowe, avant d'aller plus loin sur les objectifs de la saison à venir. On veut rivaliser avec les meilleures équipes. Si on est prêts à se battre pour le titre en PL ? C'est bien sûr un objectif pour nous.

Un discours plus tempéré chez Martin Ødegaard, qui vise « évidemment le Top 4» et préfère appuyer sur l'importance de jouer la Ligue des champions. « Quand vous jouez dans ce club, vous devez vous battre pour des trophées. Nous voulons nous battre pour gagner des titres aussi. Tous les matchs sont durs en Premier League, il n'y a pas de place pour se reposer. » Et ESR, qui révèle que l'équipe a soudé des liens encore plus forts, de conclure avec simplicité. « Avec les nouveaux joueurs qu'on a, on est vraiment excités à l'idée de débuter cette nouvelle saison. » Les supporters ont en tout cas de bonnes raisons pour croire au Top 4, alors qu'il s'agit peut-être de l'année ou jamais pour Mikel Arteta.