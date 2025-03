OL : Paulo Fonseca prévient ses joueurs avant Manchester United

Qualifié en quarts de finale de Ligue Europa et de retour comme concurrent à la troisième place du classement, l’Olympique Lyonnais ne doit pas se louper contre Le Havre, en ce début d’après-midi (15 heures). Un rendez-vous important en Ligue 1, avant d’affronter Manchester United en Ligue Europa. Mais Paulo Fonseca, le manager des Gones, a été clair au sujet de ce choc européen.

«On est vraiment focus sur nous et sur notre match. La fin de championnat sera difficile pour tout le monde, pour le maintien et pour le haut du tableau. Je crois beaucoup en mes joueurs et ce qu’ils ont fait jusque-là est magnifique, mais on veut plus, on veut progresser et s’améliorer. C’est interdit de parler de Manchester pour le moment. On parle seulement du Havre. On a encore beaucoup de matchs importants avant la coupe d’Europe. On a encore le temps pour préparer et penser à Manchester», a-t-il prévenu en conférence de presse.