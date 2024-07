Accord entre l’OL et Metz pour l’arrivée de Georges Mikautadze !

Cette fois, cela devrait être la bonne. Alors que l’AS Monaco a trouvé un terrain d’entente avec le FC Metz pour faire venir Georges Mikautadze (23 ans), autour de 20 millions d’euros, on apprenait dans la soirée que le Géorgien ne souhaitait pas se rendre à Monaco. De plus, l’Olympique Lyonnais, son club formateur, avait réussi à se mettre d’accord avec son ancien joueur autour d’un contrat de cinq ans, à un salaire supérieur à ce qu’il touchait à l’Ajax.

Tout est en train d’aller très vite dans cet incroyable dossier puisque L’Équipe affirme que l’OL et Metz viennent de tomber d’accord autour d’une indemnité d’environ 18 M€ pour le transfert de l’international géorgien, révélé au dernier Euro 2024 (3 buts et une passe décisive en 4 rencontres). L’international géorgien est attendu ce mardi à Lyon pour passer sa visite médicale et signer pour cinq saisons. Il est d’ores et déjà attendu pour intégrer le groupe de l’OL au retour du stage en Autriche, fin juillet. Un coup de maître de la part des Lyonnais.