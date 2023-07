Le Betis a une idée derrière la tête pour Arda Güler

C’est l’une des pépites les plus courtisés du globe cet été. Alors qu’il ne dispose que d’une clause de 17,5 millions d’euros avec Fenerbahçe, Arda Güler représente une alternative plus qu’abordable pour le long terme. Au coeur d’une longue bataille entre le FC Barcelone et le Real Madrid, tout laisse à croire que c’est finalement le club catalan qui va rafler la mise sur ce dossier.

La suite après cette publicité

Et alors que le crack de 18 ans devrait rejoindre le Camp Nou cet été, le Betis rôde dans les parages. Selon Sport, le Barça souhaiterait, à condition qu’il vienne, le prêter pour la saison prochaine. Et alors que l’idée d’un prêt à Fenerbahçe pour une saison supplémentaire est évoquée, le Betis souhaiterait convaincre le Barça de le prêter du côté de l’Andalousie afin qu’il s’aguerrisse en Liga. Reste à savoir si cet argumentaire suffira à convaincre les dirigeants culés.

À lire

AS Rome : José Mourinho cible un autre international portugais pour remplacer Rui Patrício