MHSC : la sortie cash de Michel Der Zakarian sur l’OGC Nice

Vendredi soir, Montpellier a relevé la tête de l’eau face à Nice (0-0), après avoir chuté lourdement au Parc des Princes la semaine dernière (3-0). À l’arrivée, un point mérité pour les hommes de Michel Der Zakarian, courageux dans leurs efforts, le tout contre une équipe niçoise toujours invaincue cette saison en Ligue 1. Si les Montpelliérains auraient même pu marquer suite au poteau d’Akor Adams, l’entraîneur du MHSC reste fier de son groupe qui a su embêter un Gym pas facile à jouer ces derniers temps.

«On sait que Nice veut t’aspirer pour prendre la vitesse derrière. Ils sont chiants à jouer. Pour gagner contre eux, il faut être bien tactiquement, intelligents et ne pas se livrer bêtement. On les craignait aussi sur les phases arrêtées. Mais on a très bien défendu aussi sur ces situations-là. Quand tu joues contre des grosses équipes, il faut être à l’heure et on l’a été», explique Michel Der Zakarian après la rencontre.