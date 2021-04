Quand Lionel Messi refuse de donner son maillot à Scott McTominay

Même des pros rêvent de récupérer le maillot de la légende vivante argentine, Lionel Messi. Scott McTominay est l'un d'eux. Mais que ce fut compliqué pour le milieu de terrain de Manchester United d'obtenir cette précieuse relique. La faute à un contentieux entre le buteur du FC Barcelone et... Chris Smalling. Quart de finale aller de la Ligue des champions, saison 2018-2019 : Chris Smalling assène un coup en plein visage de Messi, qui termine en sang.

Depuis, La Pulga voue une rancune tenace au défenseur anglais. Et lorsque Scott McTominay lui demande son maillot, ce dernier refuse ! Pensant qu'il s'agit de son agresseur, Chris Smalling. Comme expliqué par McTominay dans une interview donnée à ESPN, il faudra une intervention du portier argentin remplaçant des Red Devils, Sergio Romero, pour que tout rentre dans l'ordre. «J'ai dit à Sergio Romero : s'il te plaît, peux-tu demander son maillot à Messi ? Sergio est revenu m'a tout expliqué». 'Oh, il croit que c'est toi qui lui a donné un coup de coude.' «Non, non, non, non, dis-lui que ce n'était pas moi, et ramène-moi son maillot, je veux le mettre dans ma chambre,» a renchéri l'international écossais. Qui a fini par récupérer le maillot de son idole.