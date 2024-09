La folle prédiction d’Hatem Ben Arfa sur Adrien Rabiot

Adrien Rabiot (29 ans) va devenir un joueur de l’Olympique de Marseille, si tout se passe parfaitement lors de sa visite médicale. Mais ce choix de carrière a été particulièrement critiqué à Paris, où le Français a porté le maillot du PSG durant des années avant de s’en aller. Il était d’ailleurs en conflit avec sa direction à cette époque-là. Ce qui a aussi été le cas d’un certain Hatem Ben Arfa. Parti à Rennes après son expérience dans la capitale, le natif de Clamart avait évoqué le cas Rabiot et lancé une pique au PSG en 2019.

« Dans la vie comme je l’ai dit, par rapport au président du PSG, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, un jour il revient, il est plus fort. Il faut toujours respecter l’humain. Quand on ne le respecte pas, à un moment donné, tu le paies. Et je pense qu’Adrien Rabiot va revenir un jour avec une équipe et va leur faire mal, parce que c’est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l’être humain», avait lâché HBA à l’époque. Si Rabiot a rencontré le PSG avec la Juve par la suite, il devrait avoir une motivation supérieure en Ligue 1 sous le maillot de l’OM. Ben Arfa, qui avait soutenu le milieu par le passé, sera sans doute aux premières loges pour assister à ces retrouvailles.