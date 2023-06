Le Real Madrid réactive une piste low cost en attendant Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Place à l’attaque ! Si le Real Madrid peut d’ores et déjà se targuer d’un renfort de choix avec l’arrivée de Jude Bellingham, le board madrilène doit désormais s’activer pour trouver un remplaçant à Karim Benzema, parti en Arabie saoudite. Également orphelin de Mariano Diaz, le dernier deuxième de Liga explore, à ce titre, de nombreuses pistes. Si Harry Kane et Kai Havertz sont ainsi ciblés, les exigences financières de Chelsea et Tottenham pourraient refroidir les ardeurs merengues. Qu’importe.

Bien décidé à aligner une attaque compétitive la saison prochaine, le Real Madrid est d’ailleurs sur le point de s’offrir une recrue surprenante. En effet, Joselu (33 ans), le troisième meilleur buteur de la Liga avec l’Espanyol (16 réalisations inscrites en 34 matches), devrait rapidement quitter la Catalogne et une équipe reléguée en deuxième division pour filer à Madrid. Pour autant, la formation présidée par Florentino Perez ne compte pas s’arrêter là et cherche toujours une référence à ce poste.

À lire

Liverpool : le bel hommage d’Anfield pour Roberto Firmino et James Milner

Roberto Firmino, l’autre alternative !

Si Kylian Mbappé apparaît, à ce titre, comme la cible numéro 1 des Merengues, l’opération demeure complexe et loin d’être assurée à 100%. Alors que le Bondynois a récemment assuré qu’il comptait rester au PSG la saison prochaine avant de voir son contrat prendre fin en juin 2024, le club entraîné par Carlo Ancelotti réfléchit à d’autres alternatives. Dès lors, Defensa Central indique, ce samedi, qu’une ancienne piste madrilène vient d’être réactivée.

La suite après cette publicité

En effet, le Real Madrid pense toujours à Roberto Firmino. En fin de contrat à la fin du mois de juin, le Brésilien de 31 ans représente une belle opportunité à moindre coût pour les Merengues. Avec un profil proche de celui de Karim Benzema, l’attaquant de Liverpool, auteur de 13 buts et 5 passes décisives lors du dernier exercice, plaît au technicien madrilène. Reste désormais à savoir si la Casa Blanca passera réellement à l’offensive dans les prochains jours…