Liverpool : le bel hommage d’Anfield pour Roberto Firmino et James Milner

A l’occasion de la 37ème journée de Premier League, Liverpool recevait Aston Villa à Anfield avec l’espoir de voir la prochaine édition de la Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, l’ultime à domicile pour les joueurs de Jurgen Klopp dans le championnat anglais, un autre événement était à dénombrer. En effet, Roberto Firmino et James Milner faisaient leurs adieux aux publics de l’enceinte des Reds avant de quitter le club à la fin de la saison.

Alors que Liverpool était mené après un but de Jacob Ramsey en première période, Jurgen Klopp se décidait à faire rentrer les deux joueurs sur la pelouse à l’aube du dernier quart d’heure de la rencontre. Anfield en profitait alors pour les ovationner et rendre un dernier hommage aux deux vainqueurs de la Ligue des Champions avec les Reds en 2019. Et le Brésilien venait d’ailleurs égaliser juste avant le temps additionnel. Une belle façon de dire au revoir aux supporters même si cela reste encore insuffisant pour la C1…

