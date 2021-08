OM-Bordeaux : la réaction à chaud de Konrad de la Fuente

Retrouvailles gâchées. Pour son retour au stade Vélodrome, devant 50 000 supporters en fusion, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec par les Girondins de Bordeaux (2-2). Les hommes de Jorge Sampaoli menaient pourtant deux buts à rien à la pause et semblaient maîtriser leur sujet. Mais le FCGB s'est rebellé et a arraché le point du nul à Marseille.

Au micro de Prime Video Sport, Konrad de la Fuente (20 ans) a livré son ressenti à chaud sur cette partie. «On a bien commencé le match, on a marqué rapidement mais on a pas réussi à conserver ce score. On a manqué d'intensité, de concentration. On doit travailler là-dessus.»