Liga : l’Atlético de Madrid renverse Majorque, Almeria s’impose à Getafe

Deux rencontres de Liga avaient lieu ce mercredi soir dans le cadre de la 31e journée du championnat espagnol avec l’Atlético de Madrid, troisième à cinq points du Real - battu sur la pelouse de Girona mardi soir (4-2), qui recevait Majorque au Civitas Metropolitano, et Getafe, hôte d’Almeria, dans un duel de deux équipes en lutte pour le maintien. Les Colchoneros s’imposaient à domicile (3-1) grâce à un Antoine Griezmann décisif, et ce malgré l’ouverture du score des visiteurs par l’intermédiaire de Matija Nastasic (20e).

La suite après cette publicité

Si le Français n’a pas pu trouver le chemin des filets, il pouvait néanmoins servir Rodrigo de Paul avant la pause (45+1e) et Yannick Carrasco (77e), deux buts entresemés du break d’Alvaro Morata au retour des vestiaires. Une victoire qui permet aux hommes de Diego Simeone de revenir à deux unités de la Maison Blanche au classement. La formation andalouse en déplacement prenait également les trois points (1-2) grâce à son attaquant colombien Luis Suarez, prêté par l’OM et auteur d’un doublé (7e, 58e), et ce avant la réduction du score du Madrilène Borja Mayoral (71e).

À lire

Liga : Carlo Ancelotti tape du poing sur la table après la débâcle du Real Madrid