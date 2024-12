Le Real Madrid ne sait plus quoi faire avec Kylian Mbappé !

Le Real Madrid n’aura pas intérêt à se louper. Alors que le FC Barcelone s’est manqué contre Las Palmas (1-2), les Merengues ont l’occasion de revenir à hauteur des Catalans s’ils remportent leurs matches de retard. Mais pour repasser en tête du Championnat, il faudra d’abord remporter le derby madrilène contre Getafe. Et après une débâcle à Liverpool, le Real Madrid, sans Vinicius Jr, veut tout faire pour garder un Kylian Mbappé au top de sa forme, lui qui a vécu une soirée difficile à Anfield, mercredi soir.

Déjà en conférence de presse, Carlo Ancelotti tentait de rassurer son attaquant : «le problème de Mbappé est le problème que nous avons tous. On se cherche pour trouver notre meilleure version, moi y compris. Je le répète, le problème vient de l’équipe, qui n’a pas réussi à trouver une certaine continuité depuis le début de saison. Mbappé peut mieux jouer, mais nous pouvons tous mieux jouer». Alors qu’il devrait de nouveau être aligné dans un rôle d’ailier gauche contre Gefafe, il devra se débarrasser des critiques et retrouver l’éclat perdu depuis sa blessure.

Le Real Madrid n’arrive pas à "sauver" Kylian Mbappé

Selon Marca, le Real Madrid va continuer à faire bloc pour soutenir Kylian Mbappé en le mettant dans les meilleures dispositions pour qu’il retrouve son meilleur niveau. Maintenir l’international français au top de sa forme serait essentiel pour les intérêts du Real Madrid, qui a encore de nombreuses échéances devant lui jusqu’à la fin de l’année. «Contre Getafe, ce sera Mbappé et 10 autres et le Bernabéu espère voir la meilleure version du Français», explique le journal madrilène.

Même son de cloche pour AS, qui assure que son penalty raté contre Liverpool a empiré les choses. En interne, le Real Madrid est en pleine tentative, à tous les niveaux, d’empêcher Kylian Mbappé de se sentir abandonner. Le vestiaire veut le voir réussir et les supporters merengues comptent bien chanter en son nom pour ne pas l’accabler. Et si Kylian Mbappé est l’attaquant madrilène qui a le plus de mal à concrétiser ses occasions actuellement, la confiance reviendra forcément avec les buts. Il faudra donc être décisif, ce dimanche après-midi (16h15).