Leeds : la terrible descente aux enfers de Lucas Perri, écarté et déjà sur le départ

Il y a encore six mois, Lucas Perri faisait le bonheur de l’Olympique Lyonnais. Arrivé en provenance de Botafogo pour succéder à Anthony Lopes, le gardien brésilien s’était rapidement imposé dans les cages rhodaniennes. Mais confronté à de lourdes difficultés financières, l’OL avait dû se résoudre à le céder dans la douleur pour environ 15 M€, direction Leeds United. Presque oublié à Lyon grâce aux bonnes performances de Dominik Greif, le Brésilien de 28 ans vit en revanche une aventure bien plus compliquée en Premier League.

Dès le début de la saison, Lucas Perri ne faisait pas l’unanimité chez les Peacocks. «J’ai le sentiment qu’à chaque fois que le gardien a le ballon dans ses pieds, quelque chose peut arriver. J’ai presque l’impression qu’il prend trop de temps, un temps fou. Il laisse les adversaires s’approcher bien trop près pour que je puisse me sentir rassuré, et je ne suis même pas un fan de Leeds», avait résumé Jamie Carragher. Un avis largement partagé par une partie des supporters du club.

Lucas Perri a perdu sa place

Rapidement, les critiques ont pris de l’ampleur, dans la presse comme sur les réseaux sociaux, jusqu’à gagner l’interne. Titulaire en début de saison, Lucas Perri a disputé 16 matches de Premier League, pour trois clean sheets, 38 arrêts et 29 buts encaissés. Mais au fil des semaines, sa forme a été jugée de plus en plus décevante par son entraîneur Daniel Farke, qui lui reprochait notamment son inconstance, une relance parfois hasardeuse et un pourcentage d’arrêts parmi les plus faibles du championnat (seul José Sá, à Wolverhampton, fait pire).

Actuellement 16e et face à la menace d’un retour dans la zone de relégation, Daniel Farke a fini par prendre une décision forte concernant son gardien. «C’est toujours une situation délicate, et j’ai énormément de respect pour Lucas. C’est difficile pour lui : il est arrivé relativement tard en pré-saison, s’est blessé, a joué quelques matches, puis s’est de nouveau blessé», a expliqué le manager des Peacocks, qui a choisi de l’écarter depuis le match face à Fulham (le 17 janvier dernier), au profit de Karl Darlow.

Déjà candidat au départ cet été

«Nous sommes en Premier League et nous avons besoin d’un gardien performant. Sinon, on ne peut pas se maintenir. Nous avons simplement estimé que, ces dernières semaines, ses performances n’étaient peut-être pas à la hauteur de nos attentes à ce niveau. Il y a toujours de la pression et, avec Karl, nous avions un gardien fiable et solide, qui a été fantastique pour nous la saison dernière», a ajouté Farke début janvier. Une décision qui a installé une concurrence avec Darlow, lui-même loin d’être irréprochable lors de ses cinq dernières titularisations, notamment contre Chelsea (2-2).

Dès lors, l’avenir de Lucas Perri s’inscrit en pointillés. Cet hiver, le Daily Mail révélait que Besiktas avait manifesté un intérêt pour recruter l’ancien portier de l’OL, sans succès, Leeds ayant repoussé une première approche. Selon plusieurs médias locaux, le club anglais envisagerait de recruter un nouveau gardien de premier plan cet été en cas de maintien en Premier League, surtout si Perri venait à perdre définitivement sa place. Et même en cas de relégation en Championship, la situation ne s’annoncerait pas plus favorable pour le Brésilien, décidément englué dans une période très compliquée.