OM : les jolis mots d’Alvaro Gonzalez sur le club

Actuellement en Malaise, Alvaro Gonzalez (35 ans) est bien connu dans l’Hexagone où il a porté le maillot de l’OM entre 2019 et 2022. Interrogé par Relevo, le défenseur espagnol a évoqué le club phocéen, dont il garde de bons souvenirs.

«Quand je suis allé à Marseille, dans un club comme l’OM, c’était génial à tous points de vue. La masse sociale et le football, vous vous dites : "le monde ne s’arrête pas en dehors de l’Espagne". Et puis il m’est arrivé, quand je suis allé en Asie, d’aller dans des endroits différents. En Ligue des Champions, vous pouvez affronter des équipes qui rassemblent 40 à 60 000 personnes, ou en Iran, où elles rassemblent 80 000 personnes, et ici (en Malaisie, ndlr), lors de la finale de la Coupe que nous jouerons en avril, c’est la même chose. On se rend compte que le football est le même au-delà de ce qui nous entoure en Europe et en Amérique du Sud.»