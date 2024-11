Les mots forts d’Heung-min Son sur la Palestine

Cette nuit, la Corée du Sud affrontait la Palestine lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La formation d’Heung-min Son, en tête de sa poule, pouvait s’envoler en tête face à la lanterne rouge. Mais la surprenante équipe palestienne a réussi à accrocher le nul (1-1) après avoir concédé plusieurs occasions. Après la rencontre, l’attaquant de Tottenham Heung-min Son a eu des mots touchants pour évoquer son adversaire.

«Le match d’aujourd’hui n’était vraiment pas facile. Je pense que nous avons rendu le match un peu difficile à cause de nos erreurs, mais même après avoir encaissé le but, nous avons réussi à rebondir et à égaliser rapidement. Je tiens à féliciter l’équipe palestinienne, qui a travaillé si dur, même dans des conditions difficiles. Leur dévouement et leur travail acharné sont vraiment inspirants, et je crois que notre équipe a certainement des leçons à tirer d’eux », a-t-il lancé. La classe.