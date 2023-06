Zinedine Zidane n’exclut pas un retour en France

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Téléfoot, l’ancienne gloire du Real Madrid et de l’équipe de France Zinedine Zidane n’a pas caché son envie de retrouver le banc d’une équipe, deux ans après avoir quitté celui de la Maison Blanche, avec qui il avait notamment remporté trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018.

«Il ne faut rien s’interdire. Je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là, c’est qu’elle doit être là… J’espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner. Si l’adrénaline du haut niveau me manque ? Oui, forcément. Quand on est dehors, on regarde ça différemment. Ça fait 2 ans que je n’ai plus ça, mais ça va venir.»

