Le PSG touche enfin au but pour un de ses indésirables !

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’est considérablement accéléré ces dernières heures. Après l’officialisation de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale, le champion de France en titre a annoncé l’arrivée de quatre recrues. Dans l’ordre : Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et, ce samedi soir, Kang-In Lee, arrivé en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros. Si d’autres renforts sont également attendus à Paris (Cher Ndour, Lucas Hernandez, Bernardo Silva ?), Luis Campos et ses équipes s’activent également pour dégraisser l’effectif.

Avec de nombreux éléments indésirables - Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Mauro Icardi, Julian Draxler, Keylor Navas, Juan Bernat ou encore Leandro Paredes - revenus de prêt depuis quelques jours, les hautes sphères parisiennes cherchent, tant bien que mal, des portes de sortie. Un véritable casse-tête, d’autant plus que le PSG doit parallèlement gérer un véritable bras de fer avec Kylian Mbappé, plus que jamais sur le départ et régulièrement cité du côté de Madrid. Dans ce climat tendu, les Rouge et Bleu seraient, malgré tout, sur le point de conclure une belle affaire.

Alors que nous vous révélions ces derniers jours que le club parisien était en passe d’envoyer 3 indésirables à Galatasaray, L’Equipe précise, ce dimanche, que le PSG toucherait au but pour l’un d’entre eux. Son nom ? Mauro Icardi. Sauf retournement de situation, l’international argentin (8 sélections, 1 but) devrait donc s’engager avec le club d’Istanbul dans les prochains jours. Le quotidien précise, à ce titre, que les différentes parties sont entrés dans les derniers détails d’une opération estimée à 10 millions d’euros.

Barré par la concurrence sur le front de l’attaque parisienne, l’Argentin, sous contrat jusqu’en juin 2024, avait logiquement été poussé vers la sortie et prêté au Galatasaray l’été dernier. Une opération concluante puisque le joueur de 30 ans a affiché un ratio plus qu’intéressant avec le club stambouliote. Auteur de 23 buts et 8 offrandes en 26 matches toutes compétitions confondues, l’ancien buteur de l’Inter Milan a ainsi grandement participé au titre de champion glané par Galatasaray la saison dernière. Séduits, les dirigeants turcs devraient donc profiter, un peu plus longtemps, des qualités du natif de Rosario…