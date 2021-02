Entre le Barça de Guardiola et le Bayern de Flick, Ronald Koeman a fait son choix

La suite après cette publicité

Ronald Koeman était en conférence de presse à la veille de la réception d'Alavés (samedi, 21h), et à seulement quatre jours du choc des 8es de finale aller de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (mardi, 21h , au Camp Nou). L'entraîneur du FC Barcelone en a profité pour évoquer la performance du Bayern, vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs aux dépens des Tigres hier soir (1-0) et auteur d'un sextuplé historique.

Championnat, coupe nationale, Supercoupe nationale, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe et donc Coupe du Monde des Clubs. Pareille performance avait été réussie par une seule autre équipe : le Barça de Pep Guardiola, en 2009. Et pour l'actuel coach néerlandais du club blaugrana, la performance de Guardiola a plus de saveur. «Si je devais choisir, je garde le Barça de Guardiola. Il a produit le meilleur jeu du Barça que j'ai vu ces 25 dernières années. C'est quelque chose de grand qu'a fait le Bayern, d'impressionnant, mais la manière de jouer du Barça de Guardiola, c'était quelque chose de plus impressionnant encore,» a-t-il déclaré.