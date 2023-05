Affaire Sala : Cardiff réclame 110 M€ au FC Nantes !

La suite après cette publicité

Nouveau rebondissement dans l’affaire Sala. Alors que le TAS avait donné raison au FC Nantes la semaine passée dans le litige qui l’oppose à Cardiff suite à la mort d’Emiliano Sala en 2O19, L’Equipe nous apprend ce lundi que le club gallois réclame désormais 100 millions d’euros aux dirigeants nantais. Débouté de tous ses recours en Suisse, le club de Championship aurait saisi le Tribunal de commerce de Nantes le 12 mai dernier. En plus des 100 millions réclamés en dédommagement des "pertes de revenus subies", les dirigeants cardiffois demandent 10 millions de plus parmi lesquels figure un dédommagement dû à un préjudice "réputationnel".

Le CCFC cible également l’intermédiaire Willie McKay dont le fils Mark, agent mis à contribution par le FC Nantes et propriétaire du mandat pour le transfert de Sala, qui aurait été à l’origine de cette tragédie. Du côté gallois, on cible ainsi la négligence nantaise qui aurait confié l’affaire à ce dernier alors qu’il avait été déclaré en faillite en 2015 et qu’il agissait sans agrément fédéral. Le Tribunal de justice de Nantes devra bientôt trancher alors que l’assignation à comparaître est prévue le 22 juin prochain.

