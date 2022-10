Ligue des champions : Naples bat encore l'Ajax et se qualifie pour les 8es, l'Atlético tenu en échec par Bruges

La quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions débutait en ce début de soirée. Au Wanda Metropolitano, l'Atlético de Madrid recevait le Club Bruges, leader de la poule B, tandis que l'Ajax Amsterdam devait laver l'affront subi face au Napoli chez lui (6-1), mais cette fois-ci au stade Diego Armando Maradona dans le cadre du groupe A. On débute ce duplex avec l'affrontement entre les Colchoneros et les Noir-et-Bleu dans l'antre madrilène. L'Atlético de Madrid n'était pas ménagé par la VAR, qui lui avait refusé deux buts de Saul Niguez (23e) et Angel Correa (47e).

La suite après cette publicité

Les Brugeois croyaient obtenir un penalty à la suite d'une faute de Nahuel Molina sur Tajon Buchanan, avant que ce dernier n'écope d'un jaune pour une semelle sur l'action. En seconde période, les locaux mettaient la pression sur leur adversaire du soir, solide défensivement. Malgré une supériorité numérique en fin de match avec l'expulsion de Kamal Sowah (83e) et deux occasions franches sauvées par Simon Mignolet (89e, 90+1e), l'Atleti ne prend qu'un point sur son terrain et passe dauphin du Club, en attendant l'autre match entre le Bayer 04 et le FC Porto (21 heures). Le Club Bruges est quant à lui qualifié pour la phase finale de la C1.

Naples confirme sa domination

Dans le sud de l'Italie, les Azzurri débutaient très bien la rencontre face aux Lanciers avec l'ouverture du score d'Hirving Lozano (1-0, 4e), sur un superbe ballon de Pietr Zielinski. Le but du break pour les hommes de Spalletti était inscrit par Giacomo Raspadori, auteur d'une frappe puissante à la suite d'un joli travail de Khvicha Kvaratskhelia sur son côté gauche (2-0, 16e). Assommés par ces deux buts, les joueurs d'Alfred Schreuder devaient attendre le retour des vestiaires pour revenir au score grâce à la tête de Davy Klaassen (2-1, 49e).

Dix minutes après la réduction de la marque, Jurrien Timber stoppait la volée (cadrée) de Tanguy Ndombele, obligeant l'arbitre à accorder un tir à 11 mètres aux Partenopei après visionnage de la vidéo. Khvicha Kvaratskhelia ne se faisait pas prier pour crucifier Remko Pasveer, pourtant parti du bon côté (3-1, 62e). L'autre penalty, cette fois-ci pour les visiteurs, était transformé Steven Bergwijn pour redonner un petit espoir aux siens (3-2, 83e). Néanmoins, l'entrant Victor Osimhen profitait d'une erreur défensive de Daley Blind pour pousser le ballon dans le but déserté par Pasveer (4-2, 90e). Le Napoli confirme sa première place du groupe A et se qualifie déjà pour les huitièmes de finale, quel que soit le résultat du Rangers-Liverpool de ce soir.

Le classement des poules de la Ligue des Champions