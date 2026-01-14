Monaco : le montant de l’option d’achat pour Wout Faes est connu

L’AS Monaco a bouclé l’arrivée en prêt de Wout Faes (27 ans) en provenance de Leicester pour pallier la grave blessure de Mohammed Salisu. L’ancien défenseur du Stade de Reims a d’ailleurs été présenté aux médias ce mercredi. Le nouveau n°25 du club de la Principauté a expliqué qu’il allait ramener de l’expérience et qu’il se disait déjà impatient de jouer : «je vais essayer d’amener mon expérience et de les aider. Je le répète, je pense être prêt, en tout cas tous les tests physiques étaient bons. L’entraînement aussi s’est bien passé, mais il y a surtout une grosse envie de jouer», a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le défenseur international belge de 27 ans est prêté avec option d’achat par les Foxes à Monaco. Et si le montant de cette-ci n’avait pas encore fuité, nous sommes en mesure de vous affirmer qu’elle est estimée à 8 M€. Reste désormais au principal intéressé, dont la valeur est estimée à 12 M€ sur Transfertmarkt, de faire ses preuves au sein de l’équipe coachée par Sébastien Pocognoli et de convaincre Thiago Scuro de le recruter définitivement.