La vengeance de Chelsea avec le FC Barcelone à cause de Jules Koundé

La bataille continue entre le Thomas Tuchel et le FC Barcelone. Enragé contre le club catalan, l'entraîneur allemand de 48 ans veut jouer un mauvais tour au Barça dans le dossier César Azpilicueta. Après trois matchs amicaux aux États-Unis, le défenseur international espagnol de 32 ans était sur le banc lors de cette tournée. Il est entré en jeu pour la victoire 2-1 face au Club America, puis a fait banquette pour la défaite contre le Charlotte FC (1-1 - 5-3 t.a.b) et a joué 45 minutes lors de la débâcle face à Arsenal (4-0).

Avec un dernier match amical face à l'Udinese le 29 juillet prochain, les Blues sont rentrés à Londres. Thomas Tuchel ne souhaite pas faciliter le potentiel départ de son latéral droit. Et l'Allemand va certainement le faire jouer contre le club italien. Après 10 saisons à Londres, César Azpilicueta souhaite vraiment quitter Chelsea.

Tuchel l'a mauvaise

Mais son entraîneur ne laissera pas partir son ancien capitaine à n'importe quel prix. Ce qui met en danger le potentiel transfert du joueur espagnol au Barça, selon Mundo Deportivo, qui voit là une vengeance de l'Allemand. On rappelle que plus tôt cet été, les Barcelonais avaient déjà grillé les Blues sur le dossier Raphinha, et l'ancien tacticien parisien en a donc un peu marre...

De son côté, Sport dévoile une information assez similaire, mais concernant Marcos Alonso. Fâchés à cause du dossier Koundé, les dirigeants londoniens bloquent aussi les négociations pour le latéral gauche espagnol, objectif du Barça et de Xavi depuis des mois déjà. Le Barça va donc vraisemblablement récupérer le défenseur sévillan, mais devra aller faire ses emplettes ailleurs qu'à Chelsea pour ses autres positions à renforcer...