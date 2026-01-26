Série impressionnante, tueur de gros, staff humain… Les raisons de la folle saison du promu Lorient

Personne n’attendait Lorient à cette place fin janvier. Pourtant, à l’heure où ces lignes sont écrites, les Merlus pointent à une neuvième place surprenante en Ligue 1. Néanmoins, lorsque l’on regarde les matches des Lorientais, ce classement n’a rien d’incohérent. Déployant un football attrayant, le promu morbihannais a su se construire après un début de saison timide. Balayés en début de saison par Lille (1-7) et Marseille (4-0), Lorient avait également connu un énorme passage d’air de cinq matches sans victoire en Ligue 1 lors du mois d’octobre. Des contre-performances qui laissaient présager une saison de galère pour le maintien.

La métamorphose de Lorient grâce à Olivier Pantaloni et son staff

Mais voilà, Lorient a su garder le cap. Et depuis deux mois, le sourire est de retour en Bretagne. Après une victoire face à Nice fin novembre, les Merlus ont récidivé la semaine suivante face à l’OL à domicile. Deux succès qui ont permis au FCL de sortir de la zone rouge avant d’enchaîner par la suite. Qualifié sans difficulté pour les 8es de finale de Coupe de France après avoir affronté des clubs amateurs, Lorient réalise un superbe début d’année en Ligue 1. Malgré un nul frustrant face à Metz au sortir des fêtes, les coéquipiers de Laurent Abergel viennent de compiler deux nouveaux succès dans l’élite. Et pas face à n’importe quels adversaires car les Merlus se sont offerts le scalp de Monaco puis Rennes en déplacement. Des succès qui permettent ainsi à Lorient de pointer à la 9e place au classement. Un redressement sportif qui puise son explication dans de nombreux éléments. Dans un premier temps, les joueurs bretons semblent beaucoup plus enclins à travailler ensemble. Selon ce qui sort du vestiaire breton, ce dernier semble beaucoup plus soudé que lors de leur dernière saison de Ligue 1 en 2023-2024, où la mission maintien avait échoué malgré la présence de cadres comme Tiémoué Bakayoko, Romain Faivre ou encore Benjamin Mendy.

Une meilleure cohésion d’équipe qui permet également à Olivier Pantaloni de travailler dans des conditions optimales. Salué par tous les suiveurs de Ligue 1 pour son travail tactique, le coach breton a opéré un réajustement majeur en début de saison en passant à une défense à cinq ou trois selon les transitions. Un système qui permet aussi à ses pistons Arsène Kouassi et Théo Le Bris de briller offensivement et d’être légèrement déchargés par les missions défensives. Après une phase de compréhension de ce système, Lorient apparaît rodé défensivement, bien aidé par un grand Yvon Mvogo dans les buts, et cela a permis de glaner des rencontres importantes comme contre Nice ou Lyon à la maison. Journaliste et suiveur du club lorientais, Dorian Cocatrix nous explique d’où provient la symbiose entre le staff des Merlus et le groupe breton : «le groupe cette saison est très soudé car le coach Pantaloni et Yannick Cahuzac, l’un de ses adjoints, sont très portés sur l’humain. On est revenus sur quelque chose qui marche à Lorient. Par le passé, ce sont les saisons où l’union sacrée était présente qui nous ont permis de briller. Je pense notamment à la saison 2022-2023 avec l’éclosion de Le Fée et la première partie de saison remarquable avec Moffi.»

Un écho présent également dans le vestiaire lorientais où le capitaine Laurent Abergel n’a pas tari d’éloges sur la force du groupe breton cette saison après le succès brillant à Rennes ce samedi (0-2) : «on sentait qu’il y avait de belles personnes dans ce groupe. On sent qu’on a envie de faire les choses bien ensemble. Grâce à ça, grâce au jeu aussi, on a inversé cette tendance. On sait pourquoi ça a changé. La dynamique ne change pas d’un coup, avec de la chance. La réussite, ça vient par le travail, par les consignes, les schémas de jeu… D’être beaucoup plus agressif que ce qu’on était, beaucoup plus compact. Mais sur l’état d’esprit, on n’est pas surpris du tout. En ce moment, on prend énormément de plaisir, on aime jouer ensemble. On se disait dans le vestiaire : on s’aime trop entre nous. C’est bon quand on a ce sentiment. L’année dernière, on l’a ressenti et on est monté. Cette année, on le ressent. On l’a recréé et c’est très important.» Avec cet état d’esprit et dans des conditions tactiques bien plus optimales pour performer en Ligue 1, les travaux d’Olivier Pantaloni sont donc énormes dans le Morbihan. Ce n’est donc pas étonnant de savoir en interne que plusieurs joueurs poussent pour que son contrat soit prolongé alors qu’il expire initialement en juin prochain.

Un mercato hivernal calme avec de nouvelles ambitions ?

Tourné vers la fin de saison, le coach de 59 ans ne se pose sûrement pas autant de questions sur son avenir. Concentré sur la saison en cours, l’ancien coach d’Ajaccio a néanmoins un avis arrêté sur le mercato hivernal de ses dirigeants. «Il avait été envisagé d’avoir un défenseur central voire un attaquant supplémentaire. Mais mon sentiment, c’est qu’avant de faire une arrivée, il faudrait faire partir pour ne pas perturber l’équilibre du vestiaire. Le mercato débute à peine, pour l’heure, je n’ai aucune nouvelle. Des arrivées ? Ça poserait pas mal de problèmes dans le vestiaire si on faisait venir des joueurs supplémentaires. Surcharger le vestiaire, quand il y a un bon état d’esprit, ce n’est pas évident. À gérer, ce n’est pas simple». Voilà ce qu’a expliqué Olivier Pantaloni au début du mois lorsqu’il avait été interrogé sur le mercato hivernal. Depuis ses propos, aucun joueur n’est parti ou a débarqué à Lorient et aucune rumeur probante n’a été révélée sur le mercato d’hiver des Merlus. Pourtant, malgré cet effectif pléthorique, quelques mouvements pourraient être bienvenus afin de mettre toutes les chances de son côté pour une mission maintien loin d’être terminée comme s’accordent à la dire plusieurs observateurs.

Cet été, Lorient avait misé sur un mercato intelligent en recrutant des jeunes joueurs performants en Ligue 2 comme Arsène Kouassi ou Noah Cadiou. Des choix qui s’avèrent payants tant les deux joueurs brillent au Moustoir avec un temps de jeu régulier et un système taillé sur mesure pour eux. Malgré ces bonnes pioches, Lorient ne souhaite donc pas bousculer les choses cet hiver avec un mercato qui s’annonce donc calme. En parallèle, Lorient souhaitera sûrement capitaliser sur des individualités qui répondent enfin présent. Outre un Pablo Pagis XXL et qui s’impose réellement comme l’artificier du groupe breton avec six buts en seize rencontres de Ligue 1 cette saison, d’autres joueurs performent. Bien que Kouassi semble déjà trop fort pour les pensionnaires du Moustoir, Arthur Avom a montré de belles choses depuis le début de la saison. Laurent Abergel, capitaine exemplaire, est également en train de revenir à un très bon niveau ces dernières semaines. Arrivé il y a un certain temps déjà, Jean-Victor Makengo répond enfin présent. Important dans la conservation du ballon, le milieu de 27 ans montre de belles qualités offensivement à l’instar de sa superbe inspiration pour ouvrir le score samedi face à Rennes. Devant, Bamba Dieng a remontré le bout de son nez ces dernières semaines avec sept buts lors des cinq derniers matches. Il ne faut néanmoins pas s’emballer avec l’attaquant de 25 ans qui a brillé pour son inconstance depuis ses débuts à l’OM. Un effectif plaisant et retrouvé oui, mais pour quelles ambitions ?

Luttant logiquement pour le maintien en début de saison, les Merlus doivent rester focalisés sur leurs ambitions de début de saison malgré une neuvième place et six petits points de retard sur Rennes, sixième, qui peuvent laisser entrevoir un incroyable destin pour les hommes en orange. Pour Dorian Cocatrix, Lorient ne doit pas partir à l’abordage et assurer rapidement l’essentiel. «On a vu la saison dernière en Ligue 1 avec Reims que tout pouvait aller très vite, rappelle le journaliste. On a forcément envie de regarder plus haut et des victoires lors des prochains matches contre Nantes et Brest pourraient concrétiser ces ambitions européennes. Je pense que l’objectif doit être d’avoir ces 35 points qui devraient assurer un maintien en fin de saison. Avec cet effectif limité, il peut y avoir un contre-coup sérieux à un moment donné. Donc il faut profiter de cette dynamique pour vite se mettre à l’abri et assurer le maintien, qui est l’objectif du début de saison. Il faudra prendre des points contre les concurrents directs pour le maintien car Lorient arrive surtout à performer contre les gros depuis le début de la saison. Le but est d’assurer le maintien dans un premier temps, puis voir ce qui s’offre à nous par la suite.» Vous l’aurez compris, malgré dix matches sans défaite toutes compétitions confondues et des victoires de prestige, l’heure n’est pas encore à l’enflammade à Lorient.