LOSC-Celtic : les compositions officielles !

Belle affiche en début de soirée aujourd'hui dans l'Hexagone ! A 18h55, Lille reçoit le Celtic au stade Pierre-Mauroy pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Objectif pour les Dogues : confirmer le très bon résultat obtenu il y a une semaine sur la pelouse du Sparta Prague (4-1). Le but est même double avec la possibilité de distancer, dès ce soir, un concurrent direct pour la qualification pour les 16es de finale. En effet, le club de Glasgow reste sur une défaite jeudi dernier à domicile contre l'AC Milan (1-2).

Pour cette rencontre, Christophe Galtier fait confiance à ses hommes forts et à un dispositif en 4-4-2 avec Yusuf Yazici, auteur d'un triplé la semaine passée en République Tchèque, aux côtés de Jonathan David devant. Adama Soumaoro et Boubakary Soumaré sont aussi de la partie. Du côté du Celtic, c'est un 4-2-3-1 que les Ecossais proposent face aux Lillois. Le milieu de terrain, Ntcham, un temps courtisé par l'OM et l'OL l'été dernier, est titulaire dans l'entrejeu.

Les compositions officielles :

LOSC : Maignan - Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric - Bamba, Soumaré, André, Ikoné - Yazici, David.

Le onze de départ de Christophe Galtier pour #LOSCCEL 👇



Vos réactions ? pic.twitter.com/CkODQ5b0Lj — LOSC (@losclive) October 29, 2020

Celtic : Bain - Laxalt, Ajer, Duffy, Frimpong - Brown, McGregor, - El Younoussi, Ntcham, Christie - Ajeti.