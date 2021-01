FFF : Noël Le Graët vise bien un 4ème mandat

La présidence de la Fédération Française de Football demeure un poste très convoité. Ainsi, Michel Moulin et Frédéric Thiriez ont déjà annoncé leurs candidatures pour succéder à Noël Le Graët président de l'instance depuis 2011. Ce dernier a officiellement annoncé sa candidature ce jeudi pour viser un quatrième mandat. Le dirigeant du football français a en effet envoyé un courrier aux différentes familles du football pour leur communiquer sa décision révèle ainsi Le Parisien.

« Après avoir largement consulté les acteurs du football français ces dernières semaines et les membres du Comité Exécutif de la FFF ce matin, j'ai décidé de solliciter le renouvellement de votre confiance, en vous présentant ma candidature à la présidence de notre Fédération », a notamment rédigé Le Graët. Réélu en 2012 et 2017, le principal protagoniste vise donc une troisième réélection. L'Assemblée Fédérale se réunira le 13 mars prochain pour élire le Comité Exécutif et la Haute Autorité du Football de la Fédération Française de Football pour un mandat de 4 ans.