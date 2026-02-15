CAN 2025 : Hervé Renard explique la mystérieuse affaire de la serviette

Hervé Renard, double vainqueur de la CAN avec la Zambie et la Côte d’Ivoire et aujourd’hui sélectionneur de l’Arabie saoudite, est revenu sur l’affaire insolite du vol de serviette lors de la finale Sénégal-Maroc, remportée par les Lions de la Teranga. L’image avait fait le tour des réseaux : Yehvann Diouf, gardien remplaçant, se battant littéralement pour protéger la serviette d’Édouard Mendy face aux joueurs marocains et aux ramasseurs de balle, certains allant jusqu’à le tirer au sol. « Elle a quelque chose. Si quelqu’un a voulu l’enlever, c’est pour perturber… Les gens en Europe ne peuvent pas comprendre. Est-ce qu’elle était bénie ? Peut-être. Ce sont des croyances importantes en Afrique. Ce n’est pas juste prendre une serviette, il y a autre chose derrière », a-t-il déclaré dans l’émission Colinterview.

Pour Renard, ces comportements, bien que surprenants pour un regard extérieur, font partie de la culture footballistique africaine et de ses particularités. «Les gens qui ne connaissent pas l’Afrique ne peuvent pas savoir. Peut-être qu’il n’y avait rien sur cette serviette, je n’étais pas à l’intérieur pour le vivre, mais il y avait certainement une raison. Ou alors, c’était juste pour ne pas se laisser faire » explique-t-il. De son côté, Diouf avait décrit l’épisode comme totalement surréaliste, rappelant que des tentatives similaires s’étaient déjà produites lors du match précédent avec le gardien nigérian