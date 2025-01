Trent Alexander-Arnold se fait humilier par la presse anglaise, le président du Barça est sur la sellette

La presse anglaise pas tendre avec Trent Alexander-Arnold

Le choc de la journée entre Liverpool et Manchester United a tenu toutes ses promesses, score final 2-2. De la neige, de la pluie, des buts, du suspense et un cauchemar pour Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit des Reds a été en très grande difficulté défensivement, d’ailleurs les deux buts viennent de son côté. Et même offensivement, on l’a trouvé maladroit alors qu’il a l’habitude d’être beaucoup plus efficace dans ce secteur de jeu. La presse anglaise ne l’a pas raté, le cauchemar à droite titre le Daily Star. De son côté, le Daily Mirror a joué sur les discussions plus qu’avancées entre Alexander-Arnold et le Real Madrid pour juger la prestation du latéral anglais. Une journée à oublier pour le joueur formé à Liverpool qui a montré une fois de plus toutes ses lacunes défensives.

Joan Laporta poussé vers la sortie

En Espagne et plus précisément à Barcelone, la pression est sur Joan Laporta comme le titre Mundo Deportivo. Avec la situation de Dani Olmo et Pau Victor qui n’est toujours pas réglée, le président du Barça est clairement pointé du doigt au sein du club, à tel point que son avenir est remis en question. Le quotidien catalan relaie le communiqué paru hier et rédigé par les leaders de l’opposition ainsi que huit autres groupes, la démission de Laporta est réclamée et une motion de censure est même évoquée. Même la non-signature de Thomas Heurtel au basket est un argument pour l’opposition qui veut voir Laporta quitter son poste.

L’AC Milan veut Dani Olmo

Mundo Deportivo parle de l’intérêt de l’AC Milan pour Dani Olmo. L’international espagnol est libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier et le club italien espère bien en profiter. Olmo aurait même reçu une offre lui permettant de jouer six mois au Milan et de revenir au Barça dans la foulée si la situation contractuelle peut se régler. Un deal assez étrange, mais qui pourrait prendre du crédit si rien ne bouge au Barça dans les prochains jours. Pour le moment, le clan Olmo continue de croire que la direction va trouver un arrangement et qu’il pourra de nouveau porter le maillot de son club de cœur. Mais l’AC Milan est à l’affût.