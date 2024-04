Le gros pétage de plomb de Cristiano Ronaldo fait scandale

Al-Nassr a presque tout perdu. Deuxième de Saudi Pro League avec 12 points de retard sur le leader Al-Hilal, le club de CR7 a de nouveau laissé filer un titre hier soir en Supercoupe d’Arabie saoudite. En effet, Al-Nassr s’est incliné 2 à 1 face à…Al-Hilal. Mais c’est surtout Cristiano Ronaldo qui s’est fait remarquer. Le Portugais a totalement pété les plombs voyant que son équipe allait perdre la rencontre et un nouveau trophée. À la 86e minute, le quintuple Ballon d’Or a mis un coup de coude au défenseur adverse, Ali Al-Bulaihi, qui voulait le gêner. Ce qui n’a pas échappé à l’arbitre de la rencontre, qui a expulsé l’ancienne star du Real Madrid.

CR7 a perdu ses nerfs

Dans une colère noire, l’attaquant de 39 ans aurait armé son bras pour frapper l’homme au sifflet avant de se raviser et quitter la pelouse. Une attitude jugée choquante. En Espagne, Marca parle du "scandale Cristiano Ronaldo" avant d’ajouter : «il attaque un rival, il est expulsé et menace l’arbitre». Du côté de AS, on parle d’un nouveau titre qui s’envole pour CR7. En Angleterre, le Daily Mail a écrit : «Cristiano Ronaldo voit rouge ! Le vétéran lève son poing vers l’arbitre après avoir été expulsé pour avoir semblé donner un coup de coude et piétiner son adversaire lors de la défaite d’Al-Nassr en demi-finale de la Coupe d’Arabie Saoudite.»

Des gestes qui ne devraient pas rester impunis. Arriyadiyah explique que l’arbitre du match, Mohammed Al-Huwaish, a évoqué ces incidents dans son rapport après le coup de sifflet final. Il a parlé d’une "faute honteuse" du capitaine d’Al-Nassr, qui a utilisé une "force excessive" pour donner un coup de coude. Selon le règlement disciplinaire de la fédération saoudienne de football, un joueur coupable d’un comportement honteux est sanctionné de deux matches de suspension et d’une amende de 20 000 riyals (environ 5000 euros). Il y a quelques semaines, CR7 avait déjà écopé d’une telle sanction lorsqu’il avait réalisé un geste obscène en plein match.

Le Portugais a quelques soutiens

CR7 risque donc de prendre cher. Pourtant, il a plusieurs soutiens, dont son entraîneur Luis Castro. Le coach d’Al-Nassr a indiqué que l’expulsion de son joueur vedette n’était pas méritée. «Le défenseur d’Al Hilal a fait semblant d’avoir été touché au visage, et c’était un jeu de sa part. Le contact était faible et ils ont profité de la provocation de Ronaldo. L’arbitre du VAR était censé appeler l’arbitre principal. C’est mon opinion personnelle.» Jorge Jésus, le coach d’Al-Hilal, n’est pas forcément du même avis. Mais l’entraîneur lusitanien a tout de même eu des mots pour son compatriote.

«Cristiano Ronaldo est un exemple et un modèle pour un grand nombre de joueurs dans le monde. Il n’a pas l’habitude de perdre dans sa carrière et il est naturel qu’il perde son côté mental et émotionnel lorsqu’il perd. C’est un joueur avec de l’expérience, fort dans les airs et dans la vitesse, mais nous avons les meilleurs défenseurs de la ligue saoudienne, avec Ali Al-Bulaihi et Kalidou Koulibaly. Il est difficile d’affronter ce duo.» Cristiano Ronaldo, qui a perdu ses nerfs, a pu le constater hier soir.