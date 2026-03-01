Samir El Mourabet veut disputer le Mondial 2026 avec le Maroc

Le jeune prodige du RCSA, Samir El Mourabet, pourrait réaliser un rêve qui paraissait encore utopique il y a quelques mois : participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Maroc cet été. « Je pense qu’il a sa place dans l’équipe A, avance Tijani, son père. Il le mériterait. Ça nous ferait tellement plaisir qu’il aille à la Coupe du Monde », a confié ce dernier à Ici Alsace, partageant l’enthousiasme familial face à la trajectoire fulgurante de son fils. Pour Samir El Mourabet, cette perspective représente non seulement une étape majeure dans sa carrière professionnelle, mais aussi la reconnaissance de tout un parcours.

Malgré son emploi du temps chargé de joueur professionnel, le jeune Marocain reste profondément attaché à ses racines. Depuis 10 ans, il vit au Neudorf avec ses parents, mais chaque fois que le calendrier le lui permet, il revient à la Cité de l’Ill. « Le vendredi soir, il débarque au gymnase du groupe scolaire Jean-Baptiste Schwilgué pour retrouver ses amis d’enfance et leur traditionnel futsal de fin de semaine », raconte son entourage. Ce lien constant avec le quartier témoigne de sa fidélité à ses racines et à ceux qui l’ont vu grandir.