Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Samir El Mourabet veut disputer le Mondial 2026 avec le Maroc

Par Allan Brevi
1 min.
l'équipe du Maroc Loum El Hadj

Le jeune prodige du RCSA, Samir El Mourabet, pourrait réaliser un rêve qui paraissait encore utopique il y a quelques mois : participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Maroc cet été. « Je pense qu’il a sa place dans l’équipe A, avance Tijani, son père. Il le mériterait. Ça nous ferait tellement plaisir qu’il aille à la Coupe du Monde », a confié ce dernier à Ici Alsace, partageant l’enthousiasme familial face à la trajectoire fulgurante de son fils. Pour Samir El Mourabet, cette perspective représente non seulement une étape majeure dans sa carrière professionnelle, mais aussi la reconnaissance de tout un parcours.

La suite après cette publicité

Malgré son emploi du temps chargé de joueur professionnel, le jeune Marocain reste profondément attaché à ses racines. Depuis 10 ans, il vit au Neudorf avec ses parents, mais chaque fois que le calendrier le lui permet, il revient à la Cité de l’Ill. « Le vendredi soir, il débarque au gymnase du groupe scolaire Jean-Baptiste Schwilgué pour retrouver ses amis d’enfance et leur traditionnel futsal de fin de semaine », raconte son entourage. Ce lien constant avec le quartier témoigne de sa fidélité à ses racines et à ceux qui l’ont vu grandir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
CDM
Maroc
Strasbourg
Samir El Mourabet

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
CDM Coupe du Monde
Maroc Flag Maroc
Strasbourg Logo Strasbourg
Samir El Mourabet Samir El Mourabet
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier