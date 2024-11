Real Madrid : Zinedine Zidane aperçu à la sortie du Santiago-Bernabéu

Les fans du Real Madrid ont connu de meilleures soirées au Santiago-Bernabéu. Hier soir, ils ont assisté à la nouvelle défaite de leur équipe à domicile, contre l’AC Milan (1-3) en Ligue des champions. Parmi les 80 000 spectateurs présents, un invité très spécial assistait également à cette rencontre : Zinedine Zidane. L’ancien milieu offensif de la Casa Blanca a été aperçu à la sortie du stade par les caméras d’El Chringuito et par les nombreux fans du Real.

Entraîneur du Real Madrid de 2016 à 2018, puis de 2019 à 2021, Zizou n’a pas retrouvé de banc depuis son second passage chez le club merengue. Si son nom revient régulièrement pour reprendre l’équipe de France, en cas de départ de Didier Deschamps, il n’est pas à exclure qu’il revienne aussi du côté de Madrid, puisque l’avenir de Carlo Ancelotti semble de plus en plus flou.