Arsenal : Emmanuel Petit cartonne Kai Havertz

Dans un entretien accordé à Compare.bet, l’ancienne gloire de l’équipe de France Emmanuel Petit est revenu sur l’actualité de son ancien club, Arsenal. Le champion du monde 1998 n’a pas hésité à cartonner le milieu de terrain allemand des Gunners, Kai Havertz, dans une période plus que compliquée depuis son arrivée à l’Emirates contre un chèque de 70 millions d’euros en provenance de Chelsea. «Le but contre Bournemouth va donner un coup de fouet à Havertz, mais il faut maintenant qu’il soit régulier, car il a enchaîné avec une nouvelle prestation médiocre contre Lens», a d’abord lâché l’ex-international aux 63 sélections, avant de questionner les choix de Mikel Arteta.

«Je ne comprends pas pourquoi Havertz continue de débuter des matches avec Arsenal, car pour moi il n’a pas assez d’impact sur les matches. Je sais ce qu’Arteta veut faire avec lui, mais il doit y avoir des joueurs qui regardent le match depuis le banc et qui se demandent pourquoi ils ne jouent pas, parce que certains des joueurs sur le terrain ne sont pas assez bons et qu’ils commencent tous les matchs. Arteta doit faire attention à ne pas mettre toute sa confiance dans certains joueurs car cela se fait au détriment des autres joueurs de l’équipe. Il doit faire tourner et donner une chance à tous ses joueurs.» Pour rappel, Havertz n’a inscrit qu’un petit but avec l’AFC en 11 matches TCC (0 passe décisive).