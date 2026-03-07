Côme, EdF : Fabregas envoie un message fort à Deschamps pour Jean Butez

Le mystère reste entier autour de l’identité du futur 3e gardien de l’équipe de France. D’après Le Parisien, Lucas Chevalier ne devrait pas être appelé lors du prochain rassemblement, faute de temps de jeu au PSG. Le journal précisait cette semaine que Robin Risser avait alors des chances d’être convoqué avant la Coupe du Monde, tandis que Jean Butez (30 ans) était une autre option aux yeux de Deschamps. Le portier de Côme n’avait pas particulièrement brillé lorsque Franck Raviot était venu le superviser face à l’AC Milan, pas plus que le gardien de Lens face à Monaco.

Mais pour Cesc Fabregas, ce match n’était pas une photographie représentative de la saison de son portier, qu’il estime au niveau pour rejoindre l’équipe de France. Après la victoire de Côme face à Cagliari aujourd’hui (1-2), le technicien espagnol a milité pour le voir en sélection : « parfois, on sous-estime certains transferts. On a dépensé beaucoup d’argent pour de jeunes joueurs, mais on a aussi recruté des joueurs quasi inconnus comme Butez, qui est pour moi un champion. Je pense avoir l’un des meilleurs entraîneurs de gardiens en Espagne et il n’avait jamais vu un joueur avec la mentalité de Butez. Il travaille dur tous les jours et est devenu un leader dans le vestiaire. Je pense qu’il est prêt pour jouer en équipe nationale. » Le message est passé pour DD. À voir si cette requête restera lettre morte, ou non.