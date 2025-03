Federico Valverde absent de l’entraînement collectif ce dimanche !

Les problèmes s’accumulent au Real Madrid. Alors que les Merengue défieront l’Atlético ce mardi, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, la Maison Blanche ne trouve pas de répit avant ce choc de la plus haute importance. Défait ce samedi sur la pelouse du Betis (1-2), le club de la capitale espagnole a laissé son voisin madrilène lui passer devant au classement, et pourrait bien voir le FC Barcelone faire de même cet après-midi. En plus de ces problèmes rencontrés en Liga, l’équipe de Carlo Ancelotti pourrait bien devoir se passer de Federico Valverde pour le match contre les Colchoneros.

La suite après cette publicité

Laissé de côté lors des deux dernières rencontres de son équipe, Valverde est espéré titulaire pour affronter l’Atlético de Madrid en début de semaine prochaine. Alors que Carlo Ancelotti n’avait pas tiré la sonnette d’alarme en conférence de presse quant à son état de santé avant de défier le Betis, AS affirme que le polyvalent milieu de terrain était absent de l’entraînement collectif ce dimanche. Une source, citée par le média espagnol, affirme que : « Valverde s’est entraîné individuellement à l’intérieur et sur le terrain. Demain, il sera décidé s’il peut s’entraîner avec le groupe. » C’est tout un peuple qui retient son souffle, tant le joueur de 26 ans est essentiel au bon fonctionnement de son équipe.