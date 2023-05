Ligue 1 : OM, l’enfer du Nord

La suite après cette publicité

Deux semaines après le match au sommet entre Lens et l’Olympique de Marseille à Bollaert, qui a accouché d’une victoire des Artésiens sur le score de deux buts à un, les joueurs d’Igor Tudor se déplaçaient à nouveau dans le Nord de la France, cette fois à Lille. Ils devaient ainsi affronter une formation qui fait encore la chasse à Monaco pour la quatrième position de Ligue 1.

Contrairement aux matches contre Florian Sotoca et ses compères, l’OM allait ouvrir le score, mais comme contre Lens, Alexis Sanchez allait se voir refuser un but, cette fois pour un hors-jeu d’un quart de pointure. Mais, au final, l’OM a subi le même sort avec une défaite sur le score de deux buts à un. C’était en plus la soirée des Jonathan. Puisque Clauss a ouvert la marque pour l’OM, David a égalisé et Bamba a donné l’avantage aux Dogues.

Avant ce double déplacement dans les Hauts de France, l’OM était second avec un petit point d’avance sur Lens. Ce dimanche, ils en comptent un de retard, mais la bande à Franck Haise doit jouer ce dimanche en fin d’après-midi contre Lorient. Une rencontre, si ce n’est déjà gagné, au moins bien partie vu les forces en présence et la dynamique lensoise.

Est-ce que lors de sa visite dans le Nord, l’OM a beaucoup perdu ? Assurément. Déjà sa seconde position, mais surtout l’espoir de rejoindre Lens en toute fin de championnat grâce à des résultats favorables. Avec la défaite face aux Dogues, les Olympiens devront compter sur Auxerre et Lorient afin de mettre au tapis des Lensois en grande forme et dans le même temps l’emporter par deux fois contre Brest, qui joue sa peau, et Ajaccio déjà relégué.

Un constat partagé par Pau Lopez : « c’est dommage parce que c’était la bonne opportunité pour mettre la pression à Lens, maintenant c’est compliqué. Il reste deux matches, ça devient compliqué. L’objectif du club c’est la deuxième place. On a fait plus de points que la saison dernière, mais on n’est pas deuxième. Même si on n’a pas beaucoup de chances de prendre la seconde place, il faut gagner les deux matches. Les supporters en ont besoin. Mais ça va être difficile. Lens a plus de points que nous, c’est la vie. » L’OM a vécu l’enfer dans le Nord et ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.