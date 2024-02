Mesut Özil réagit au carton bleu et se paie l’Atlético de Madrid

Après l’introduction de la Goal Line Technologie et de l’assistance vidéo (VAR), l’International Football Association Board, en charge de régir les règles du jeu, a l’intention de tester dans les prochains mois le carton bleu. Selon The Telegraph, celui-ci permettrait de sanctionner les actes d’antijeu et les contestations véhémentes envers l’arbitre. En outre, le joueur fautif laisserait son équipe en infériorité numérique pendant une dizaine de minutes et pourrait même être exclu en cas de récidive.

Ce dispositif, déjà expérimenté au Royaume-Uni, ne devrait pas immédiatement concerner les grandes compétitions européennes, il n’empêche que sa potentielle introduction en a fait réagir plus d’un, à l’image de Mesut Özil qui s’en est servi pour chambrer l’Atlético de Madrid. «Donc l’Atlético ne jouera plus qu’avec six joueurs ?», a commenté l’ex-international allemand sur son compte X, visiblement toujours marqué par les duels intenses qu’il a livré face aux Colchoneros lorsqu’il évoluait avec la tunique merengue.