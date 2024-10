Le Paris FC fait une grosse annonce pour son mercato hivernal

Depuis hier, l’annonce du rachat du Paris FC par le duo LVMH-Red Bull a fait l’effet d’une bombe. La capitale va-t-elle enfin avoir le deuxième club phare qu’elle attendait depuis l’éclosion du Paris Saint-Germain ? Ce nouveau projet suscite en tout cas beaucoup d’attentes et certains médias annoncent déjà de gros mercatos à venir au PFC. Mais ce jeudi, le directeur sportif du club, François Ferracci, a calmé tout ce petit monde.

«Contrairement à certaines bêtises que j’entends depuis 24h sur différents médias, nous n’avons pas du tout l’intention de faire un mercato d’hiver conséquent. Nous avons construit depuis plus d’un an un groupe de grande qualité et je n’ai certainement pas l’intention de changer de cap. Nous n’aurons pas la folie des grandeurs qu’on nous attribue au risque d’aller vers des choses incohérentes. De manière générale, je ne peux qu’encourager les gens à vérifier leurs informations», a-t-il déclaré au Parisien.