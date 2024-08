Les adieux émouvants de Julian Alvarez à Manchester City

C’est désormais officiel. Depuis de nombreuses semaines, l’Atlético de Madrid a fait la cour à Julian Alvarez. Auteur de deux saisons de haute voltige avec Manchester City où il a empilé les buts et les trophées, l’attaquant de 24 ans a finalement rejoint la capitale ibérique ce lundi. Souvent relégué au second plan à Manchester avec Erling Haaland, le champion du monde 2022 avec l’Argentine sera l’une des armes létales des Colchoneros, qui ont déboursé 95 millions d’euros pour l’avoir, d’ici quelques semaines. En attendant, l’ancien de River Plate a livré un message émouvant à son ancien club sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, je dis au revoir à ce merveilleux club avec beaucoup d’émotions. Deux années très spéciales. Pendant ce temps, j’ai grandi et appris beaucoup en tant que joueur et personne. Aux cadres et au corps technique, merci pour la confiance et le soutien. Ses enseignements et sa vision m’ont aidée à me développer de manière formidable. À mes coéquipiers, merci pour chaque moment partagé, pour l’effort et le dévouement à chaque entraînement et à chaque match. J’ai beaucoup appris de chacun d’entre vous et j’emporte des souvenirs et des amitiés qui dureront pour toujours. Aux supporters, merci du fond du cœur pour votre grand soutien et pour m’avoir fait me sentir chez moi depuis le premier jour. Je serai toujours très fier d’avoir fait partie de cette famille. Manchester City aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je leur souhaite beaucoup de succès à l’avenir et je continuerai à soutenir le club où que je sois. MERCI BEAUCOUP !»