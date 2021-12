Liga : accroché à Getafe, Bilbao n'avance plus

Pour clôturer la seizième journée de Liga, Bilbao (10e, 19 pts) se déplaçait sur la pelouse de Getafe (19e, 9 pts) ce lundi à 21 heures. Au Coliseum Alfonso Pérez, les Zuri-gorriak voulaient stopper une spirale négative, eux qui restaient sur deux défaites et trois matches nuls lors des cinq dernières journées. En face, les Azulones, auteurs de deux petites victoires depuis le début de la saison, sortaient d'un nul à Majorque (0-0) et d'une large victoire contre Cadix (4-0) et pouvaient donc enchainer un troisième match sans défaite dans ce championnat espagnol.

Sous les yeux de leur entraineur Marcelino Garcia Toral, Bilbao prenait légèrement le contrôle de la possession sans pour autant se montrer dangereux au cours du premier acte. De son côté, Getafe n'hésitait pas à se projeter offensivement mais manquait clairement de réalisme aux abords de la surface adverse (2 tirs cadrés sur 8 tentés) et les deux formations rentraient dos à dos à la pause. Même son de cloche au retour des vestiaires où les locaux, malgré de bonnes intentions offensives, ne parvenaient pas à trouver la faille, à l'image de cette énorme occasion d'Olivera qui butait sur un Simon décisif (85e). Au terme d'une rencontre relativement terne, Bilbao et Getafe se quittaient dos à dos dans une ambiance échaudée (0-0). Avec ce résultat, l'Athletic grimpe à la 8e place. Les Azulones stagnent à une très dangereuse 19e place.

