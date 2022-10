La réaction inattendue de Javier Tebas à la débâcle des clubs espagnols en C1

Mardi et mercredi soir, la 5e journée de la Ligue des champions a rendu un premier verdict : trois des quatre clubs espagnols engagés dans la plus grande des compétitions européennes n'atteindront pas les huitièmes de finale. Exit Séville, Barcelone et l'Atlético. Seul le Real Madrid, tenant du titre, accédera à la phase finale. Alors que le Betis et la Real Sociedad occupent actuellement la tête de leur groupe en Ligue Europa et que Villarreal est d'ores et déjà assuré d'accéder au prochain tour de Ligue Europa Conférence, le président de la Ligue de football espagnol, Javier Tebas, a réagi dans les colonnes de Marca. Et selon lui, pas de quoi s'alarmer.

«Il y a six mois, nous avions deux demi-finalistes en Ligue des champions, et en six mois nous ne sommes pas passés du statut de meilleur championnat à celui de championnat désastreux, loin de là. C'est vrai que c'est une déception, évidemment. Mais quand il faut analyser la situation, il faut revoir l'histoire. Si cela nous arrive cinq années de suite... On reste sur une campagne avec deux demi-finalistes (Real Madrid, Villarreal, ndlr), le Ballon d'Or (Benzema), le Golden Boy (Gavi)... Nous n'avons pas tellement changé. Il faut évaluer les dernières années. Au XXIe siècle, la Liga a remporté 34 titres, la Premier League 13 titres, le championnat de France aucun, la Bundesliga trois ou quatre. Les dix dernières saisons, 60% des titres européens ont été espagnols. Pas d'alarmisme,» a tempéré le big boss du foot espagnol.