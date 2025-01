Lens : ça s’agite fort autour de Kevin Danso

Kevin Danso fait des émules. Pressenti pour quitter le RC Lens cet hiver, le défenseur autrichien n’est pourtant pas encore parti, à quelques jours de la fin du mercato. Ce ne sont pas les propositions qui manquent, mais plutôt les garanties du côté de Lens. Ces derniers jours, nous vous révélions le refus d’une nouvelle offre de 22 M€ en provenance de Wolverhampton, ainsi que celle du Stade Rennais, à hauteur de 23 millions d’euros.

Si les positions tendaient à se rapprocher avec le club breton, le transfert du défenseur de 26 ans est aujourd’hui bloqué selon nos informations (Lens réclame 25 M€ + 5 de bonus). En parallèle, plusieurs pistes étrangères prennent de l’ampleur : Aston Villa, Wolverhampton mais aussi la Juventus Turin, trois formations qui sont prêtes à accueillir le roc autrichien pour quelques mois de manière temporaire et qui ont fait des approches plus ou moins formelles au club artésien. Actuellement, l’idée de voir l’Autrichien s’envoler pour un prêt, avec ou sans option d’achat, gagne d’ailleurs du terrain. Lens prend son temps et espère trouver une solution qui permettra à chaque partie prenante de s’y retrouver. Absent du groupe artésien pour défier Montpellier ce week-end, Danso est donc bien en instance de départ. Reste désormais à savoir où il évoluera la saison prochaine car à l’heure où l’on écrit ces lignes, nul ne le sait, pas même le principal intéressé.