Ecosse : les Rangers domptent le Celtic et poursuivent leur incroyable série

L'Ecosse lançait l'année 2021 avec un Old Firm ! Au Ibrox Stadium, les Rangers recevaient le Celtic, dans la position de leader invaincu ! Et les troupes de Steven Gerrard n'ont eu besoin que d'un but pour engranger une 20e victoire en 22 matches disputés cette saison.

En seconde période, en supériorité numérique après l'expulsion du défenseur des Bhoys Nir Bitton (62e), les Rangers ont profité d'un but contre son camp du malheureux Callum McGregor (1-0, 70e) pour s'imposer. Dix-neuf points devant le Celtic, avec trois matches de plus, les Rangers filent tranquillement vers un 55e titre. Le premier depuis 2011.