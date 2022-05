Atlético de Madrid – Real Madrid : les compositions officielles sont tombées !

L'heure du 229e derby madrilène de l’histoire a sonné ! Au Wanda Metropolitano, l'Atlético de Madrid, quatrième au coup d'envoi, accueille le Real Madrid, d'ores et déjà sacré champion d'Espagne (suivez la rencontre en live commenté à partir de 21h). Battus par Bilbao (0-2) le week-end dernier après avoir concédé le nul contre Grenade (0-0), les Colchoneros doivent relever la tête face aux Merengues pour définitivement sécuriser cette quatrième place, synonyme de Ligue des Champions. Déjà titré en Liga, le Real voudra malgré tout enchaîner avant de retrouver Liverpool pour la finale de LdC prévue le 28 mai prochain. Pour ce choc de la 36ème journée, Diego Simeone, privé de Joao Felix et Thomas Lemar (blessés) mais aussi de Mario Hermoso (suspendu), opte donc pour un 4-4-2.

La suite après cette publicité

Devant Oblak, présent dans les buts des Rojiblancos, Reinildo, Gimenez, Savic et Vrsaljko forment la défense à quatre. Au milieu de terrain, Kondogbia, Koke et Llorente accompagnent Carrasco. Enfin sur le front de l'attaque, Cunha et Correa vont débuter. De son côté, Carlo Ancelotti, qui doit composer sans Eden Hazard, aligne un 4-3-3 avec quelques surprises. En défense, Lucas Vazquez, Militao, Vallejo et Nacho protègent Lunin, titulaire dans les cages madrilènes. Dans l'entrejeu, Kroos, Casemiro et Camavinga sont associés. Enfin, Rodrygo, héros de City, est associé à Mariano Diaz et Asensio. L'Italien a donc un peu fait tourner.

Les compositions officielles

Atlético de Madrid : Oblak - Reinildo, Gimenez, Savic, Vrsaljko - Kondogbia, Koke, Llorente, Carrasco - Cunha, Correa.

Real Madrid : Lunin - Lucas Vázquez, Vallejo, Militao, Nacho - Camavinga, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Mariano Díaz, Asensio.