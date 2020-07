Thibaut Courtois met enfin tout le monde d'accord en Espagne, le Barça veut s'offrir un joueur de Manchester City

La suite après cette publicité

Courtois fait l’unanimité au Real Madrid

On débute cette revue de presse en Espagne où l'Atlético de Madrid conforte ses espoirs de Ligue des champions pour la saison prochaine après avoir battu Majorque (3-0). Les Colchoneros sont 3es de Liga et restent invaincus depuis la reprise du championnat. Mais ce matin, c'est bien le gardien du Real Madrid qui fait la couverture du journal Marca. En effet, Thibaut Courtois met enfin tout le monde d'accord à Madrid. La publication ne s'y trompe pas et estime que la Casa Blanca a enfin un «gardien de champion» ! Cette saison, le portier belge n'a encaissé que 0,63 but par match, ce qui est la meilleure moyenne défensive de l'histoire du club ! C'est donc l'année pour que le gardien du Real remporte le trophée Zamora, attribué au gardien dont le ratio de buts encaissés par match est le plus faible dans le championnat. Un trophée qui échappe depuis 12 ans aux pensionnaires du Stade Santiago Bernabeu ! En maintenant ce ratio, Courtois est en bonne position pour le remporter.

Le FC Barcelone sur les rangs pour Éric García

Le Barça fait parler de lui mais avec du mercato ! En effet, le club catalan veut s'attaquer au défenseur de Manchester City Eric García. Le journal Sport annonce que les Blaugranas ont entamé des discussions avec le club anglais pour recruter le joueur de 19 ans, passé par La Masia entre 2008 et 2017. Si les deux clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Barça tentera de le signer libre à l'été 2021. Mais le joueur est la priorité du club à ce poste pour cet été. Du côté de Mundo Deportivo, c'est Miralem Pjanic qui fait la Une ! Après l’officialisation du transfert du Bosniaque, le média catalan s'interroge sur ce qu'il peut apporter à cette formation barcelonaise. Et grâce à sa polyvalence, il va apporter de nombreuses solutions dans l'entrejeu. Il permettra à Sergio Busquets de souffler un peu et surtout maintiendra une certaine pression sur Frenkie de Jong au niveau de la concurrence. Le joueur est attendu de pied ferme en Catalogne et doit permettre au Barça de se renouveler au milieu de terrain.

Un samedi sous haute tension en Serie A !

On termine ce tour de la presse en Italie où c'est «un samedi sous haute tension» titre La Gazzetta dello Sport ! La Serie A pourrait effectivement connaître un véritable tournant cet après-midi puisqu’il y a un véritable choc avec le derby de Turin entre le Torino et la Juve, et un autre entre la Lazio et l'AC Milan. Le Torino et le Milan peuvent jouer les troubles-fêtes pour les équipes qui jouent le titre et les prétendants au sacre final n'auront pas le droit à l'erreur ! Jusqu'au bout, la Serie A s'annonce passionnante cette saison.