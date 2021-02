OL : ça bouge déjà autour de Bruno Guimarães !

La suite après cette publicité

10 février 2020. Il y a un an, Bruno Guimarães a débarqué à Lyon accompagné de sa famille et de son agent. Des rêves plein la tête, celui qui avait refusé les avances de l'Atlético de Madrid pour dire oui au projet proposé par Juninho pouvait lancer son aventure en Europe. Et le 21 février, il faisait ses grands débuts sous le maillot des Gones face à Metz (2-0). Et le Brésilien n'a pas manqué sa première, lui qui a impressionné et apporté tout ce qu'il manquait à l'OL dans l'entrejeu.

Une bonne adaptation à l'Europe

Devenu un titulaire en force, il a impressionné match après match, notamment face à la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (26 février, 1-0). Quelques jours après, le 6 mars, il était sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Brésil. Une fierté pour ses proches, très émus. Mais avec l'épidémie de coronavirus et la suspension de la L1, le numéro 39 de l'OL a été stoppé en plein élan. Une période qu'il a mise à profit pour apprendre le Français. Une langue qu'il maîtrise très bien à présent.

Après un été marqué par la belle aventure de l'OL en Champions League, Bruno Guimarães vit un nouvel exercice différent avec plus de concurrence. Entre l'arrivée de Lucas Paqueta, la renaissance de Thiago Mendes, le fait que Houssem Aouar soit finalement resté ou encore l'émergence de Maxence Caqueret, les places valent très chères dans l'entrejeu. Son cas a d'ailleurs inquiété Juninho il y a quelques semaines, quand il était sorti du onze de départ.

L'Inter apprécie son profil

Au total, le footballeur auriverde de 23 ans est apparu à 20 reprises avec Lyon. Le temps pour lui de marquer un but contre Reims et d'être titularisé à 13 reprises. Malgré tout, le joueur sous contrat jusqu'en 2024 attire les regards, comme d'autres à Lyon d'ailleurs. Comme indiqué dans la presse brésilienne, l'Inter Milan apprécie le profil du milieu de terrain. Ce que nous en sommes en mesure de vous confirmer. Mieux des premiers contacts ont même été noués et un rendez-vous a eu lieu entre les dirigeants nerazzurri et une partie de ses représentants (Giuliano Bertolucci notamment). Mais l'Inter, qui a de grosses difficultés financières, va devoir s'accrocher dans ce dossier l'été prochain.

Il faut aussi ajouter que des écuries anglaises et espagnoles ont également pris la température et des renseignements au sujet du joueur qui s'est plutôt adapté rapidement à l'Europe et qui a connu sa première sélection avec l'équipe nationale du Brésil face à l'Uruguay le 17 novembre dernier. Contacté par nos soins, l'Olympique Lyonnais a indiqué ne pas être au courant des intérêts, notamment celui de l'Inter Milan. Et il est difficile d'imaginer Juninho et Lyon lâcher si rapidement Bruno Guimarães. Affaire à suivre...