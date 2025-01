Le nouveau rôle de Kylian Mbappé choque Madrid, l’AC Milan a fait son choix entre Marcus Rashford et Kyle Walker

Kylian Mbappé, taille patron

Le nouveau boss du Real Madrid, c’est Kylian Mbappé. « On ne joue pas avec le blason », placarde AS. Une référence à sa célébration après son but inscrit face au Celta Vigo. Un geste qui avait pour but de prendre la défense d’Aurélien Tchouaméni, sifflé par les supporters. Mbappé assume son rôle de leader pour AS. Kylian Mbappé démarre 2025 en grande forme, non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi par son rôle dans le vestiaire. Il envoie un message d’unité sur les réseaux, notamment en soutenant Vinicius, qui est dans une période délicate.

La suite après cette publicité

L’AC Milan a tranché entre les deux Anglais

Kyle Walker vers l’AC Milan, c’est presque imminent. Sky Sport annonce qu’un accord a été trouvé pour le transfert de l’Anglais vers le club de Serie A. Il pourrait rejoindre le club en prêt de six mois avec option d’achat. Le joueur pourrait signer un contrat jusqu’en 2027, avec un salaire similaire à celui proposé par City. Les discussions avancent rapidement. Milan s’est retiré du dossier Marcus Rashford. En gros, les Italiens ont dû trancher entre les deux Anglais, puisqu’ils n’ont le droit qu’à une seule place d’extracommunautaire sur ce marché hivernal. Walker arrive donc, même si selon Fotomaç, Galatasaray s’est récemment penché sur son profil.

L’hommage de la presse anglaise pour une légende

Denis Law, ancien attaquant de Manchester United et de l’Écosse, qui est décédé à l’âge de 84 ans. La famille a annoncé sa mort en déclarant : « C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que notre père Denis Law est malheureusement décédé » après une bataille difficile. Law a remporté deux titres de champion avec United et a fait partie de l’équipe victorieuse de la Coupe d’Europe en 1968. Il a marqué 237 buts en 404 apparitions à Old Trafford, et reste l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Surnommé "Le Roi", il a marqué son époque par son style intrépide malgré son petit physique.