EdF : Didier Deschamps répond à une possible convocation d’Ayyoub Bouaddi

Présent ce jeudi en conférence de presse, Didier Deschamps a dévoilé sa dernière liste avant la Coupe du Monde. Une liste élargie où on retrouve notamment Lucas Chevalier, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé ou encore Rayan Cherki. Invité à réagir sur une possible convocation d’Ayyoub Bouaddi, jeune pépite du LOSC, le technicien français a laissé la porte ouverte.

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«J’ai vu que Bouaddi n’a pas été sélectionné par le Maroc. Il a cette liberté de choisir, je ne vais pas lui enlever. Je n’ai pas échangé avec lui, je ne vais pas changer ma manière de fonctionner. Évidemment, on suit ses performances, mais il y a une concurrence très forte. J’ai pris 6 milieux de terrain mais il y en a d’autres qui sont déjà venus et qui pourraient en faire partie. Je ne vais pas anticiper ce que je vais décider au mois de mai. Après, il faudra demander à quelqu’un d’autre car ça ne sera pas moi».